كتائب القسام: جددنا قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها جددن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين. وافادت قناة "الجزيرة" عن "سماع أصوات انفجارات واعتراضات صاروخية في سماء مدينة تل أبيب الكبرى".

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