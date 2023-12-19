كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية في استطلاع لها، ان 57 بالمئة من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس الاميركي بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. واكدت ان الاميركيين الأصغر سنا أشد انتقادا لسلوك إسرائيل ورد فعل إدارة بايدن على الحرب بغزة

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: 57 بالمئة من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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