منظمة الأمن الجماعي أعلنت إجراء سبع مناورات مشتركة خلال 2024

أعلن الأمين العام لمنظمة ​معاهدة الأمن الجماعي​، إيمانغالي تاسماغامبيتوف، أنّه "تمّ إعداد برنامج مكثّف لأنشطة التّدريب القتالي المشترك لعام 2024، وإجراء سبع مناورات مشتركة خلال العام المقبل".

وأشار، في اجتماع للمجلس والجلسة العامّة السّادسة عشرة للجمعيّة البرلمانيّة للمنظّمة، إلى أنّ "هذه المناورات ستقام على أراضي ​كازاخستان​ و​قرغيزستان​ و​روسيا​ و​طاجيكستان​"، موضحًا أنّ "قوّات الردّ السّريع الجماعيّة (КСОР ОДКБ)، وقوّات الرّد السّريع الجماعيّة لمنطقة آسيا الوسطى، وقوّات حفظ السّلام التّابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقوّات ووسائل الاستخبارات اللّوجستيّة، وهيئات القيادة والقوّات الخاصّة التّابعة للمنظّمة، ستشارك في المناورات المشتركة".