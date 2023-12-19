أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا تحشّدات العدو في محاور التّقدّم شرق ​خان يونس​، برشقة صاروخيّة وبقذائف "الهاون" من العيار الثّقيل"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا أكّدوا وقوع إصابات مباشرة في قوات العدو، وتدخّل الطّيران المروحي لنقل الإصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا تجمعات القوات الإسرائيلية شرق خان يونس وأوقعنا إصابات بصفوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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