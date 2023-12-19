محطات الوقود في إيران تعود للعمل بعد هجوم سيبراني تعرضت له يوم أمس

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية جعفر سالاري ناساب، أن "جميع محطات الوقود في الدولة تعمل بكامل طاقتها، بعد الهجوم السيبراني الذي تعرضت له، أمس الاثنين".
ولفت ناساب، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الى أنه "في المرحلة الأولى تمكنا من السيطرة على جميع نقاط التزود بالوقود في جميع أنحاء الدولة للعمل يدويا، ثم تم اقتراح استخدام بطاقة الوقود الذكية في المحطات، ومع الإجراءات المتخذة، أصبحت 40% من المحطات في الدولة قادرة على التزود بالبنزين باستخدام بطاقة الوقود".
وأكد أنه "في الوضع الحالي، نركز على استخدام بطاقة الوقود في المحطات، ونحاول تنفيذ هذا الموضوع بشكل كامل في المحطات مع نهاية اليوم لحل المشكلة".
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