اليوم.. مانشستر سيتي يلاقي أوراوا الياباني في نصف نهائي مونديال الأندية

وتقام المباراة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مدينة الملك عبد الله" الرياضية في جدّة السعودية

ويواجه الفائز من هذه المباراة، فلوميننزي البرازيلي المنتصر على الأهلي المصري في نصف النهائي الآخر.

