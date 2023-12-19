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اليوم.. مانشستر سيتي يلاقي أوراوا الياباني في نصف نهائي مونديال الأندية

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2023-12-19 | 12:25

اليوم.. مانشستر سيتي يلاقي أوراوا الياباني في نصف نهائي مونديال الأندية

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الخليج 365 – رياضة

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتقام المباراة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مدينة الملك عبد الله" في جدّة .

ويواجه الفائز من هذه المباراة، فلوميننزي البرازيلي المنتصر على الأهلي المصري في نصف النهائي الآخر.


ويحلم سيتي بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وكان مان سيتي توّج بلقب للمرة الأولى في تاريخه، ومن بعده كأس السوبر الأوروبية، ليضيفهما إلى لقبي الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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