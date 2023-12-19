وزير الدفاع الأميركي: هجمات الحوثيين أثّرت على الاقتصاد العالمي

أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى أنّ "هجمات الحوثيين (حركة أنصار الله اليمنيّة) أثّرت على الاقتصاد العالمي". ولفت، خلال زيارته إلى قطر بعد أن التقى المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب، إلى أنّ "قطر ساعدت بجهودها مع مصر في الإفراج عن الأسرى في غزة"، موضحًا أنّ "زيارتي لقطر جاءت لتعزيز الشراكة معها في الدفاع والأمن".

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