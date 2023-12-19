إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيرات

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيرات".

وكانت قناة "الجزيرة"، افادت عن "دوي صفارات الإنذار متواصل في أفيفيم وبرعم ويارون ومناطق عدة في الجليل الأعلى".