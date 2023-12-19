أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار.
إلى ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة بالقرب من بلدة برعم في الجليل الأعلى".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ من لبنان بالجليل الغربي واعتراض مسيّرة بالقرب من برعم بالجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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