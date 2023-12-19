إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ من لبنان بالجليل الغربي واعتراض مسيّرة بالقرب من برعم بالجليل الأعلى

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار.

إلى ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة بالقرب من بلدة برعم في الجليل الأعلى".