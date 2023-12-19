قتيل اثر خلاف عائلي في الهرمل

اقدم مسلحون اثر خلاف عائلي قديم، على إطلاق النار على المدعو ( م . د ) في منطقة المعالي- الهرمل، مما ادى الى اصابته بجروح بالغة. نقل على اثرها الى مستشفى البتول في الهرمل، الا انه ما لبث ان فارق الحياة.

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