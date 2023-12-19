بنتيجة الكشف لمراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب بمؤازرة عناصر من مكتب امن الدولة في صيدا وذلك على محال الحلويات في صيدا تبين وجود حشرات في منطقة التحضير لإحدى المحلات في منطقة البوابة الفوقا بالاضافة الى اهتراء وووجود الصدئ على ادوات التحضير وعدم توفر ادنى شروط النظافة. وعليه تمت مخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان الذي أمر بإقفال المعمل بالشمع الاحمر وتلف الحلويات المحضرة . وتم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة.

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال محل لبيع الحلويات في صيدا بالشمع الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.