«الإسرائيليون لا يبالون».. «هآتس» العبرية: الاحتــ..ــلال قتــ..ــل آلاف الأطفال في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبرية، عميرة هاس، أن القوات الإسرائيلية قتلت الآلاف من الأطفال في حربها على غزة المستمرة منذ 74 يوما، متسائلة: "كيف يمكن لكثير من الإسرائيليين أن يبقوا غير مبالين بهذا الأمر؟"

وقالت "هآرتس" إن الإسرائيليين لعقود "كانوا يعتقدون أن القوة العسكرية هي التي تضمن بقاء دولتهم، بينما يواصلون إنكار حقوق الفلسطينيين."

واعتبرت الصحيفة العبرية أن الإيمان بالقوة العسكرية والاستمرار بالتنكر للحقوق الفلسطينية جزء من "الإجابات الحزينة" على السؤال المطروح بشأن عدم إيلاء الإسرائيليين اهتماما يذكر بمقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين.

وأضافت أن قطاع غزة يتعرض للمحو بشكل تدريجي، ومعه العائلات والناس والأطفال وابتساماتهم وضحكاتهم.

وتساءلت: "ما الذي يمكّن الإسرائيليين اليهود من دعم هذا المحق الهائل والمنهجي نحو غزة؟."

ويعيش أطفال قطاع غزة الفقير والمحاصر ظروفا في غاية القسوة.

وأكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة "هو أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، حيث نحو مليون طفل في القطاع هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم، ويواجهون الجوع والبرد والقصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف حتى في الأماكن التي نزوحوا إليها."