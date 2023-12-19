انت الان تتابع خبر الحوثيون يردون على عزم أمريكا انشاء قوة دولية في البحر الاحمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البخيتي عبر منصة "إكس": "حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

وأضاف في المنشور: "حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض".