اخبار العالم

أول تعليق أمريكي على إجراء الانتخابات المحلية في العراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي على إجراء الانتخابات المحلية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويوم أمس، أتم العراق إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انقطاع لنحو عقد من الزمن، على أن تعلن نتائجها الأولية مساء اليوم.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، آلينا رومانسكي، في منشور لها على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، "نبارك للشعب العراقي والحكومة العراقية على اجراء عملية انتخابية آمنة وسلمية ومؤمنة".


وأضافت، "تعد الانتخابات الحرة والنزيهة ضرورية للمجتمع الديمقراطي لتحديد مستقبله، وتسلط انتخابات مجالس المحافظات لهذا الأسبوع الضوء على التزام العراقيين بالديمقراطية".

وأتمت رومانسكي، "نتطلع إلى العمل مع القادة المحليين المنتخبين حديثاً لتعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة في جميع أنحاء البلاد".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا