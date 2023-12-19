انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي على إجراء الانتخابات المحلية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويوم أمس، أتم العراق إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انقطاع لنحو عقد من الزمن، على أن تعلن نتائجها الأولية مساء اليوم.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، آلينا رومانسكي، في منشور لها على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، "نبارك للشعب العراقي والحكومة العراقية على اجراء عملية انتخابية آمنة وسلمية ومؤمنة".



وأضافت، "تعد الانتخابات الحرة والنزيهة ضرورية للمجتمع الديمقراطي لتحديد مستقبله، وتسلط انتخابات مجالس المحافظات لهذا الأسبوع الضوء على التزام العراقيين بالديمقراطية".

وأتمت رومانسكي، "نتطلع إلى العمل مع القادة المحليين المنتخبين حديثاً لتعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة في جميع أنحاء البلاد".

