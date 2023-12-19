ولي العهد البحريني يشدد على حرص بلاده لتطويد العلاقات مع الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - شدد ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على حرص بلاده على توطيد العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البحرين والإمارات في ظل التنامي المستمر التي عززته الرؤى المشتركة التي وثّقت الشراكة الاستراتيجية الثنائية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في قصر الرفاع، بالسفير ‫الإماراتي لدى البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، حيث بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين بنا.

وأشاد الأمير سلمان بجهود السفير الإماراتي في مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على الشعبين.

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان عن شكره وتقديره ‏لولي العهد البحريني لحرصه على تنمية وتطوير مسارات العمل والتعاون المشترك بين البحرين والإمارات.