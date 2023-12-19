شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للصحفيين: "الجنائية" تتحرك ببطء فى تحقيقات مقتل الصحفيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تيم داوسن نائب أمين الاتحاد الدولي للصحفيين، إن أغلب الصحفيين في غزة يرتدون أوقية تعريف بمهنتهم ومن الصعب قتلهم بالخطأ، مشيرا إلى أنه تحدث مع الصحفيين في غزة والذين أكدوا أنهم مستهدفون من قبل الاحتلال.

أضاف نائب أمين الاتحاد الدولي للصحفيين، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية الدولية تتحرك ببطء شديد في تحقيقات مقتل الصحفيين بغزة مقارنة بالوضع في أوكرانيا، مضيفا: "المحكمة الجنائية الدولية لم تفعل المزيد بشأن التحقيقات في مقتل الصحفيين بغزة، وعليها إجراء تحقيقات بشأن مقتل الصحفيين.

قال إن ما يحدث في قطاع غزة هو أكثر الأمور مأساوية، مؤكدا رفض الاحتلال تغطية الصحفيين الأجانب في غزة للأوضاع في القطاع.

من جانبه، قال الصليب الأحمر الدولي، إن ما يجري في غزة يمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي.