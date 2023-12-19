شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الطريقة الميرغنية يهنئ الرئيس السيسى.. ويؤكد: خطابه يعكس اهتمامه بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عبد الله المحجوب الميرغنى شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسى للشعب المصري عقب إعلان الهيئة الوطنية نتائج انتخابات الرئاسة، يعكس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمواطن والوطن.

وقال "الميرغني" إن الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيىسي، والتي تعد تعبيراً صادقاً عن ثقة الشعب المصري الوفي فيكم، وتقديره لجهودكم المخلصة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بذل جهداً كبيراً في مواجهة التحديات التي مرت بها مصر في السنوات الماضية، ونجحتم في تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، ففي الداخل، نجحتم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، ووضعتم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحققتم العديد من الإنجازات في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية.

وتابع :" وفي الخارج، نجحتم في تعزيز العلاقات المصرية مع الدول العربية والدولية، ولعبتم دوراً فاعلاً في حل الأزمات الإقليمية و وقوفكم المشرف بجانب الأشقاء في غزة ، إننا نثق في أنكم ستستمرون في مسيرة التنمية والبناء، وتحققون المزيد من الإنجازات لصالح مصر وشعبها.