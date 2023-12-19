المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل سفير دولة سنغافورة بمصر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية والعديد من الجهات بدولة سنغافورة، حيث جاء اللقاء فى ضوء زيارة المدير التنفيذى للأكاديمية لدولة سنغافورة الشهر الماضي..

كما تضمن اللقاء مناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع الجانب السنغافورى فى مجال التدريب وبخاصة فى ملف البرامج المُقدمة فى قطاعات الصحة العامة والتعليم والمحليات، ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 تطور ملحوظ فى التعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجانب السنغافورى من خلال إطلاق عدد من البرامج المشتركة التى من شأنها رفع كفاءة الأداء الحكومى والعمل على دعم التدريبات الخاصة بالمرأة.