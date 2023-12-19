أشار الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنيّة محمد عبدالسلام، إلى أنّ "هناك تواصلًا مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الإخوة في سلطنة عُمان، ونحن أكدنا أن عملياتنا هي من أجل إدخال الغذاء والدواء إلى غزة". ولفت، بحسب ما نقلت عنه قناة "المسيرة" التابعة للحركة، إلى أنّ "العمليات البحرية دقيقة بنسبة 95%، وحتى الآن لم تنفِ أي سفينة مستهدفة علاقتها بكيان العدو ونحن نقدم ما لدينا من أدلة"، مشددًا على أنّ "العمليات البحرية ستسمر على قدم وساق، وربما لا تمر 12 ساعة دون أن تكون هناك عملية ضد سفن العدو".

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" كشفت عن تواصل مع أميركا عبر عُمان بشأن عمليات البحر الأحمر: عملياتنا مستمرّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.