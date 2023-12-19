أعلنت شركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، بحسب ما نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن رفع سعر نقل الحاوية من 100 إلى 400 دولار عقب هجمات الحوثيين (حركة أنصار الله اليمنية) في البحر الأحمر. وأمس، أعلن أوستن عن إطلاق عمليّة متعددة الجنسيات لما وصفه بـ"حماية التجارة في البحر الأحمر"، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيّرة شنتها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو سفن متوجهى إلى الموانئ إلى الإسرائيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر "زيم" الإسرائيلية للشحن أعلنت رفع سعر نقل الحاوية من 100 إلى 400 دولار إثر الهجمات بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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