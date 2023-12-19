الجيش الإسرائيلي: الطائرات الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله

اعلن الجيش الإسرائيلي ان "الطائرات الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع عسكرية وبنى ومباني عسكرية ومستودع أسلحة ونقطة إطلاق تابعة لحزب الله". واعلن المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي انه "متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية في شمال البلاد اعترضت الدفاعات الجوية هدفًا جويًا معاديًا تسلل من لبنان إلى مجال الجوي الاسرائيلي. تم تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا".

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