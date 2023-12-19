ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 19667 قتيلًا و52586 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 19667 قتيلًا و52586 مصابًا.

وفي حين تتواصل الحرب منذ 7 تشرين الأول، تتحدث تقارير عن مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى في القطاع، في وقت تؤكّد فيه حركة حماس أنّ ذلك لن يتم إلا بوقف إطلاق النار ووفق شروط المقاومة الفلسطينية، في وقت تتصدى فيه الفصائل الفلسطينية للتوغّل البرّي الإسرائيلي في القطاع عبر عمليات تتسبب بخسائر هائلة بأرواح الجنود الإسرائيليين.