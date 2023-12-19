استهداف موقع عسكري بالمالكية وأنباء عن إصابات والقصف الإسرائيلي يطال أطراف مناطق حدوديّة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارات إسرائيلية استهدفت أطراف شيحين والجبين وطيرحرفا في جنوب لبنان.

هذا، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة حولا.

وأفادت قناة "المنار" بأنّ هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في "المالكية" أصيب بصاروخ موجه أطلق من لبنان، مشيرة إلى سحب إصابات مؤكدة، فيما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف عيترون وبليدا ومحيبيب.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، بأنّ دبابة ميركافا إسرائيلي أطلق قذائف مباشرة بإتجاه بلدة يارون، فيما سقطت بقايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي بالقرب من مهنية مدينة بنت جبيل.