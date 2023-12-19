أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارات إسرائيلية استهدفت أطراف شيحين والجبين وطيرحرفا في جنوب لبنان.
هذا، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة حولا.
وأفادت قناة "المنار" بأنّ هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في "المالكية" أصيب بصاروخ موجه أطلق من لبنان، مشيرة إلى سحب إصابات مؤكدة، فيما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف عيترون وبليدا ومحيبيب.
وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، بأنّ دبابة ميركافا إسرائيلي أطلق قذائف مباشرة بإتجاه بلدة يارون، فيما سقطت بقايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي بالقرب من مهنية مدينة بنت جبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف موقع عسكري بالمالكية وأنباء عن إصابات والقصف الإسرائيلي يطال أطراف مناطق حدوديّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.