لحود تفقد مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في مرفأ بيروت والمطار

جال المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود على مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري التابعة لوزارة الزراعة في مرفأ بيروت ومطار بيروت يرافقه رئيس مصلحة الحجر الصحي البيطري في وزارة الزراعة يحيى خطار والأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والمساعدون الفنيون الموجودون في المرفأ والمطار. وأطلع لحود على سير العمل وأشرف على عدة عمليات كشف على منتجات زراعية مصدرة ومستوردة نباتية وحيوانية . وأعلن لحود “ان وزارة الزراعة صارمة في تطبيق القرارات التنظيمية من جهة احترام المواصفات والنوعية المحددة على الصادرات والواردات الزراعية النباتية والحيوانية لحماية المستهلك اللبناني". وأكد لحود "ان قيمة الصادرات اللبنانية الزراعية النباتية والحيوانية ومنتجات الصناعات الزراعية بلغت وفقا لاحصاءات ادارة الجمارك 756 مليون دولار العام 2022 و986 مليون دولار العام 2021".

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