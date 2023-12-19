أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ النائب وائل أبو فاعور ومستشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، حسام حرب، يلتقيان في هذه الاثناء النائب طوني فرنجية في منزله، لبحث ملف تعيين رئيس للأركان.

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": أبو فاعور ومستشار لتيمور جنبلاط يلتقيان طوني فرنجية لبحث ملف تعيين رئيس للأركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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