حميه: لتوافر اعتمادات كافية للصيانة في المطار والطرق صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة

اشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي اليوم، الى ان "بندي صيانة الطرق وصيانة المطار، كانا مدار المناقشة في لجنة المال والموازنة، وذلك خلال مناقشتها لموازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، بحيث تم التأكيد على ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحد الأدنى من صيانة الطرق صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة".

تابع :"توافر اعتماد كاف للصيانة في المطار، فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليار ل ل فقط ، لمرفق حيوي على كل الصعد والذي أصبح رافدا ماليا أساسيا لصالح الخزينة العامة بما يفوق ال 200 مليون دولار سنويا".