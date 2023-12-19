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النمسا: تضاعف إصابات فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الصحة النمساوية حدوث ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس في البلاد حاليا مشيرة إلى وجود 14 ألفًا و573 شخصًا في إجازة مرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

 

وقال بيان لصندوق التأمين الصحي النمساوي التابع للوزارة اليوم الثلاثاء إن الإصابات الحالية تمثل ما يقرب من ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينعكس أيضا في تكدس المستشفيات.

 

وأضاف البيان أنه في غضون أسبوعين زادت حالات مرضى كوفيد-19 بنسبة تزيد عن 40 بالمائة إضافة إلى نمو أعداد مرضى أمراض الجهاز التنفسي ولكن على النقيض من السنوات السابقة لم يعد ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص في وحدة العناية المركزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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