مجلس الوزراء السعودي يؤكد حرص المملكة على تحقيق التكامل والترابط بين الدول الخليجية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجلس الوزراء السعودي حرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، حيث استعرض المجلس زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى قطر، وما أكدته مباحثاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المجلس عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز، مقدما التهنئة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت.

وتابع المجلس الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة.

وتطرق المجلس إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، منوها بما شهده المؤتمر الدولي لسوق العمل من توقيع نحو 80 اتفاقية ومذكرة تعاون ستسهم في مواكبة التحولات في هذا القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.