الرئيس التركي يطالب واشنطن بالتحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، للتحرك من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إن واشنطن عليه وقف صم آذانها عن مطالبات وقف إطلاق النار في غزة، والقيام بمسؤولياتها لوقف الحرب.

وطالب أردوغان بمصالحة بين حركات الفصائل الفلسطينية حماس وفتح، مشيرًا إلى أن أنقرة تمتلك الكثير لتقدمه بشأن تلك المصالحة الضرورية.

وفي تصريحاته الصحفية، أكد أردوغان في حديثه أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ليست منظمة إرهابية بل "حزب سياسي"، قائلًا "إنهم يكافحون من أجل الحقوق التي سيحصلون عليها كحزب سياسي".