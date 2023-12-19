شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقيم ندوة لمناقشة كتاب "صحافتنا والسنوات الصعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين غدا، الأربعاء، ندوة لمناقشة كتاب "صحافتنا و السنوات الصعبة" للكاتب الصحفى عبد القادر شهيب.

ويتناول الكتاب تدهور حال الصحافة المصرية، ويقدم روشتة لإنقاذها، يدير الندوة الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، وذلك الساعة الخامسه مساء.

وكان مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، قرر خلال اجتماعه لمناقشة تعديل وتطوير لائحة الجوائز، واعتماد اللائحة الجديدة المعدلة بعد موافقة مجلس نقابه الصحفيين، رفع قيمة الجوائز، بحيث لا تقل عن 30 ألف جنيه للجائزة الواحدة، وتحدد قيمتها سنويًا تبعًا لحصيلة الرعايات.