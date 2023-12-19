شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تزور المحافظات الحدودية والصعيد لتفقد المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لتحديد أولويات اللجنة للقيام بالزيارات الميدانية في ضوء دراسة طلبات الإحاطة المُحالة إليها.

وتطرق الاجتماع إلى تفقد المحافظات الحدودية لمدن القناة وخاصة سيناء، والتعرف على المشروعات القومية المنفذة بها في إطار اهتمام القيادة السياسية بها، والتعرف على مشكلة عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي للتوسع في الإنتاج الزراعي بهذه المحافظة الحدوية.

وأعلنت اللجنة القيام بزيارات ميدانية إلى محافظات الصعيد (المنيا وأسيوط) للتعرف على مشكلات الإنتاج الزراعي في هذه المحافظات.