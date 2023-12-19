شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية: انتخابات الرئاسة تعطى دفعة قوية لمصر وثقة أكبر فى خطواتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتخابات الرئاسية ستعطي دفعة قوية لمصر وثقة أكبر في خطوات الدولة المصرية، بما يعطي قدرة على جذب الاستثمارات، ما يجعلة نقلة نوعية إيجابية في حياة المصريين سواء على كافة الأصعدة سواء الصعيد المحلي أو الخارجي، من خلال قدرتنا في اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على قضايانا القومية والقضية المتعلقة بحقوق مصر التاريخية.

ووجه "درويش" في تصريح لـ"الخليج 365"، التهنئة للرئيس السيسي بعبارة "تحيا مصر" قائلا"أهدي للرئيس..ذاك الشعار الذي رفعه بذاته إبان توليه مسئولية حماية البلاد".

واعتبر أن فوزه يعد انتصار للدولة المصرية ودعم للرئيس في المرحلة القادمة لأن الأمر في الحقيقة هو استفتاء على شعبية الرئيس، والتي أثبت فيها الشعب أنه رغم الصعوبات التي نمر بها إلا أن هناك ثقة كبيرة في إخلاص وقدرته على تخطي العقبات والتحديات.