شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": لقاء الرئيس مرشحى انتخابات الرئاسة يرسخ إيمانه بأن الوطن للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة اليوم، يعد تأسيس وترسيخ لما ذكره الرئيس مسبقا بأن الوطن يسع للجميع وأن الجميع شركاء في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن ما يذكره الرئيس دائما ينفذ على أرض الواقع ويؤكد أن الجميع متشارك بما عليهم من مسئولية كبيرة في بناء الجمهورية، مشيرا إلى أنها رسالة بأن الجميع عليهم العمل معا في صفا واحدا متنافسين لصالح الوطن ولا يكون الدور هو الانتظار أو المراقبة ولكن الوطن يحتاج لسواعد الجميع.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.