أردوغان: إشارات من أميركا وكندا قد تجعل تركيا توافق على انضمام السويد لحلف الأطلسي

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تطورات إيجابية تتعلق ببيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لأنقرة وحظر أسلحة تفرضه كندا ستساعد البرلمان التركي على التحرك نحو التصديق على طلب السويد للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي".

ولفت مكتب الرئيس التركي الى أن أردوغان قال للصحفيين في رحلة عودته من المجر "التطورات الإيجابية التي نتوقعها فيما يتعلق بشراء طائرات "إف-16" الأميركية ووعود كندا بشأن رفع حظر الأسلحة ستساعد برلماننا على اتباع نهج إيجابي تجاه السويد، كل هذه الأمور متصلة ببعضها".

واوضح أردوغان إنه ناقش مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي. وقال "في المكالمة، قال السيد بايدن: مرر هذا (طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف) في البرلمان وسأحصل على إقرار من الكونغرس لبيع طائرات "إف-16".

وطلبت تركيا في تشرين الأول عام 2021 شراء 40 طائرة مقاتلة "إف-16" من شركة "لوكهيد مارتن" و79 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية.

وتؤيد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الصفقة البالغة قيمتها 20 مليار دولار، لكن الكونغرس الأميركي اعترض على تأخير تركيا انضمام السويد إلى الحلف وعلى سجلها في مجال حقوق الإنسان.