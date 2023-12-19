حفل ميلادي ومعرض توعوي لقوى الأمن الداخلي في مدرسة القلب الأقدس- الجميزة

في إطار مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة في لبنان المموّل من الإتحاد الأوروبي، أقيم بتاريخ 15-12-2023 في مدرسة القلب الأقدس- الجمّيزة، حفل يهدف إلى تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسّسة قوى الأمن الداخلي، وذلك من خلال إقامة نشاطات توعوية، كما تم في خلال الحفل، تدشين حائط ثكنة محمد ناصر الذي انهار من جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وزيارة لمبنى سرية بيروت الإقليمية الثالثة النموذجية التي تتضمّن فصيلتَيْ النهر والجمّيزة، للاطّلاع على أعمال الترميم القائمة في المبنى.

وتخلّل الحفل رسم لوحة على حائط المدرسة من قبل التلامذة وعناصر قوى الأمن الداخلي، تُجَسِّد مبدأ الشرطة المجتمعية، وإقامة معرض توعوي لطلاب المدرسة لكافة الفئات العمرية بمواضيع السلامة المرورية، الشرطة المجتمعية، والأمن السيبراني. كما وأقيم حفل موسيقي شاركت فيه موسيقى قوى الأمن الداخلي وجوقة من تلامذة المدرسة، أُنشِدَ في خلاله ترانيم ميلادية. وقد ولاقى الحفل إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا عند الأساتذة والتلاميذ من جرّاء الأنشطة التّوعويّة التي أُقيمت، ومن خلال مشاركتهم مع موسيقى قوى الأمن.