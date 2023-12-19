كنعان بعد إنجاز لجنة المال موازنة وزارة الأشغال: الحكومة ترمي بالقوانين العشوائية على مجلس النواب

أنجزت لجنة المال والموازنة النيابية موازنة وزارة الأشغال، وطالبت باعتمادات مسؤولة للسلامة المرورية والمطار.

وأكّد رئيس لجنة المال النيابيّة النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة للجنة المال، أنّ "لجنة المال وصفت بعض الاعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل غير المسؤول، وسجّلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامة بين المبلغ المرصود ويبلغ 61 مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل الى 248 مليون دولار".

واعتبر كنعان أنّ الحكومة "ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النواب وأحد النماذج الموازنة التي تتضمن الضرائب العشوائية والاعتمادات غير الواقعية من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكوميًا للمطار ويبلغ 3 مليار ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ 250 مليار ليرة".

وأوضح أنّ "لجنة المال تطالب وزارة المال الالتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الاشغال وفق القانون الذي اقر قبل عامين لتحويل 20% من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار واجراء الصيانة عليه".

وأشار كنعان إلى أنّ "لجنة المال تقرر متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الاشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار، وذلك لتبيان كيفية المعالجة بعيدا عن تقاذف الكرة ورمي المشاريع التي لا تعالج المشاكل المطروحة".

ولفت إلى أنّ "اللجنة تعلق بند الكهرباء في موازنة وزارة الاشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة 15 مليار ليرة بينما المبلغ المرصود 1900 مليار ليرة وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من اعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقًا".