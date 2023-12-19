تصريحات هامة من الرئيس الإسرائيلي بشأن هدنة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، إن دولته مستعدة لهدنة إنسانية أخرى فى قطاع غزة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، بحسب قناة القاهرة الإخبارية .