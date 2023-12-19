مواطنو سلطنة عمان بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول سوريا عبر المنافذ الحدودية

مسقط ـ العُمانية: أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية بمسقط أنَّه بإمكان مواطني سلطنة عُمان الحصول على تأشيرة دخول إلى الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ الحدودية للجمهورية.

وقال سعادة الدكتور السفير إدريس ميا سفير الجمهورية العربية السورية المعتمد لدى سلطنة عُمان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّه بإمكان مواطني سلطنة عُمان الراغبين في زيارة سوريا الحصول على التأشيرة اللازمة لذلك عبر المنافذ الحدودية مباشرة عند وصولهم إلى سوريا لأيِّ سبب كان.

وأضاف سعادتُه أنَّ هذه الخطوة تعكس العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان الشقيقة، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة الحكومية المشتركة التي عُقدت في مسقط يومَي 12 و13 يوليو الماضي والقيام بكلِّ ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين لمستوى علاقاتهما السياسية المميزة. وأكَّد سعادتُه على أنَّه لا يشترط مراجعة أيٍّ من السفارات أو القنصليات السُّورية في الخارج للحصول على تأشيرة الدخول وأنَّ السفارة في مسقط على أتمِّ الاستعداد للإجابة عن أيِّ استفسار يتعلق بهذا الموضوع أو غيره، وتقديم كلِّ التسهيلات للأشقاء العُمانيين الراغبين في زيارة سوريا لأيِّ سبب كان.

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