واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تشكيل تحالف دولي يضمُّ عشرة بلدان للتصدِّي لهجمات جماعة أنصار الله المتكررة على سفن يعدُّونها «مرتبطة» بإسرائيل في البحر الأحمر.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنَّ «البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحُرِّية الملاحة عليها أن تتكاتفَ لمواجهة التحدِّي الذي تشكِّله هذه الجهة». وصعَّد أنصار الله هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنَّهم بذلك يمارسون ضغوطًا على «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزَّة.

وقال أوستن إنَّ التحالف الأمني سيعمل «بهدف ضمان حُرِّيَّة الملاحة لكلِّ البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين».

ويضمُّ التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا ونيذرلاندز والنرويج والسيشل وإسبانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يعلن تشكيل تحالف دولي للتصدي للهجمات بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.