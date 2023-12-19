نائب أمير الرياض يعزي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم لسفارة دولة الكويت قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء السفارة.

وسأل سموه، الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه، أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره لسموه على تقديم واجب العزاء, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

ودوّن سموه كلمة في سجل التعازي جاء فيها: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله-، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، وإننا نعزي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله- ونعزي أنفسنا وعائلة آل صباح الكرام، والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يغفر للفقيد الشيخ نواف ويتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم آل صباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة، ويديم أمنها وازدهارها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.