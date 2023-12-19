باكستان تسجل أول حالة وفاة بجدري القردة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

سجلت باكستان أول حالة وفاة بمرض الجدري القردة، حيث لقى شخص (40 عاما) حتفه في معهد العلوم الطبية الباكستاني، وفقا لما ذكرته قناة “إيه آر واي نيوز” الإخبارية الباكستانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين بالمعهد.

وذكرت القناة أن المسؤولين من المعهد كشفوا أن المريض، الذي كان يعاني من عدة أمراض من بينها فيروس العوز المناعي البشري وجدري القردة، توفى صباح أمس الأول الأحد.

وكان قد تم رصد خمس حالات اشتباه بالاصابة بجدري القردة في باكستان في أكتوبر الماضي.