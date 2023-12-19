الشيخ مشعل الصباح أميرا للكويت

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت دولة الكويت، السبت 16 ديسمبر 2023 ، تسمية ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، خلفا لسلفه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عمر ناهز 86 عاما، مقررة دفن الأخير في "مراسم تقتصر على الأقارب"، غدا الأحد.



جاء ذلك في بيانين منفصلين لمجلس الوزراء الكويتي والديوان الأميري، عقب إعلان الأخير وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد نحو 3 أسابيع من أزمة صحية "طارئة".



وأفاد مجلس الوزراء الكويتي، في بيانه، بأنه "ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد".



وتشمل ترتيبات الحكم وفق دستور الكويت أن يتولى ولي العهد مقاليد الحكم.



فيما أعلن الديوان الأميري، في بيانه، أن "مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباءه فقط، بمسجد بلال بن رباح (بالعاصمة الكويتية) غدا الأحد".



فيما يتلقى "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسرة آل صباح، التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح، بقصر بيان، الإثنين والثلاثاء".



وفي وقت سابق السبت، نعت حكومة الكويت في بيان، أمير البلاد الراحل، معلنة الحداد لـ40 يوما على وفاته وإغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام.



ونظام الحكم في الكويت أميري ديمقراطي ونظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، ويتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح، ولقب الحاكم هو الأمير، ومن بعده يتولى ولي العهد مقاليد الحكم.



وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير.



وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الديوان الأميري في بيان، أن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى، لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة"، مشيرا آنذاك إلى أن حالته الصحية "مستقرة".



وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2020، خلفا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، ووفق ترتيبات الحكم بدستور البلاد يتولى ولي العهد قيادة البلاد.

المصدر : وكالات