بقذائف "الياسين 105".. القسام تستهدف جرافة إسرائيلية وتؤكد مقتل طاقمها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "دي 9" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، مؤكدة مقتل طاقمها.

كذلك أكدت استهداف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت القسام إن عناصرها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة العمل الفدائي شرق خانيونس.

فيما قالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون.