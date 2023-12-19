القضاء الإداري يقضي بقبول دعوى وقف عمومية نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها 20 ديسمبر الجاري، لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، مع إلزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

وكان أقام عدد من المحامين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين.

وطالبت الدعوى بإيقاف تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة المنعقدة بتواريخ 18 / 10 / 2023، و25 / 10 / 2023، و23 /11 / 2023 /، و26 / 11 / 2023، وما تمخض عنها من دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين؛ للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 20 / 12 / 2023، أخصها وقف انعقاد الجمعية وإلزام نقابة المحامين بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.