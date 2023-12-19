"المحل بقى رماد".. السيطرة على حريق في وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

سيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على حريق كبير شب داخل محل ملابس في إحدى العمارات السكنية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وحاصرت قوات الدفاع المدني، النيران قبل امتدادها لباقي العقارات السكنية والمحال التجارية المجاورة، فيما عززت القوات بـ 5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي وسيارتي إسعاف، بينما يواصل رجال الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

بداية الواقعة بلاغا ورود لغرفة عمليات القاهرة، مفاده بنشوب حريق كبير في محل ملابس، بنطاق شارع ٢٦ يوليو وسط البلد.

دفعت الحماية المدنية على إثرها بسيارات إسعاف وإطفاء للسيطرة على الحريق ولمنع إمتداد لهب النيران لباقي المحال التجارية والشقق السكنية المجاورة، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق وجاري اتخاذ الإجراءات الازمة.