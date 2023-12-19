مندوب الصين بمجلس الأمن: إسرائيل تقصف المدارس والمشافي والمساجد والكنائس في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن أهالى غزة يفتقرون لأساسيات الحياة، مضيفا أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار مندوب الصين في مجلس الأمن خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء بشأن التطورات في غزة: "الهجمات المكثفة على غزة لن تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن، كما أن إسرائيل تقصف المدارس والمشافي والمساجد والكنائس في غزة"

وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن، أنه على المجلس أن يتحرك لوقف الأزمة فى غزة، مضيفا أنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة.

وتابع مندوب الصين بمجلس الأمن، أن التصعيد فى غزة لن يضمن الأمن لإسرائيل، مضيفا أنه يجب وقف العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.