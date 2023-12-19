شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 1200 صحفيا فقدوا عائلاتهم وأبناءهم وقصفت منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة فقدنا 100 صحفيا، مضيفا لدينا أكثر من 140 مصابا بعضه بترت أعضائه.

وأضاف ناصر أبو بكر خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين تحت عنوان:" يوم مع الصحافة الفلسطينية"، أنه تم تدمير 66 مؤسسة إعلامية تم تدميرها من بينها 22 اذاعة محلية، مشيرا الى استهداف عائلات الصحفيين لكى يتوقفوا عن نقل الحقيقية.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن هناك 1200 صحفى فقدوا عائلاتهم وأبنائهم وقصفت منازلهم، متابعا:"نحن جاهزين من الآن لتقديم كل شئ لدينا للمحكمة الدولية".