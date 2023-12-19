شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: استقبال الرئيس السيسى لمرشحى الرئاسة لفتة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحي الرئاسة بقصر الاتحادي هي لفتة جميلة ومشهد حضارى لم تشهده مصر قبل ذلك.

وأضاف رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك لفتة جميلة أن يكون أول عمل للرئيس عبد الفتاح السيسي هو مقابلة المنافسين في الانتخابات الرئاسية، حيث لم تشهده الحياة السياسية من قبل.

وأشار حسن ترك، إلى أن هذا اللقاء يدل على منتهى الروح الرياضية وقبول المرشحين نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث إن الدولة تستمر وتسير والجميع يكمل أهدافه بعد الانتخابات.

وأوضح رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن مرشحى الانتخابات الرئاسية تقبلوا الهزيمة بصدر رحب، ولم يشكك أحد في الانتخابات ونزاهتها ونتائجها، وهو ما يمثل مظهرا حضاريا وتقدميا.