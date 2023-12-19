رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: استقبال الرئيس السيسى لمرشحى الرئاسة لفتة جميلة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: استقبال الرئيس السيسى لمرشحى الرئاسة لفتة جميلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحي الرئاسة بقصر الاتحادي هي لفتة جميلة ومشهد حضارى لم تشهده مصر قبل ذلك.
وأضاف رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك لفتة جميلة أن يكون أول عمل للرئيس عبد الفتاح السيسي هو مقابلة المنافسين في الانتخابات الرئاسية، حيث لم تشهده الحياة السياسية من قبل.
وأشار حسن ترك، إلى أن هذا اللقاء يدل على منتهى الروح الرياضية وقبول المرشحين نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث إن الدولة تستمر وتسير والجميع يكمل أهدافه بعد الانتخابات.
وأوضح رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن مرشحى الانتخابات الرئاسية تقبلوا الهزيمة بصدر رحب، ولم يشكك أحد في الانتخابات ونزاهتها ونتائجها، وهو ما يمثل مظهرا حضاريا وتقدميا.
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