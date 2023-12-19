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رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: استقبال الرئيس السيسى لمرشحى الرئاسة لفتة جميلة

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القاهرة - سامية سيد - أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحي الرئاسة بقصر الاتحادي هي لفتة جميلة ومشهد حضارى لم تشهده مصر قبل ذلك.

وأضاف رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك لفتة جميلة أن يكون أول عمل للرئيس عبد الفتاح السيسي هو مقابلة المنافسين في الانتخابات الرئاسية، حيث لم تشهده الحياة السياسية من قبل.

وأشار حسن ترك، إلى أن هذا اللقاء يدل على منتهى الروح وقبول المرشحين نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث إن الدولة تستمر وتسير والجميع يكمل أهدافه بعد الانتخابات.

وأوضح رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن مرشحى الانتخابات الرئاسية تقبلوا الهزيمة بصدر رحب، ولم يشكك أحد في الانتخابات ونزاهتها ونتائجها، وهو ما يمثل مظهرا حضاريا وتقدميا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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