شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه فى انتخابات الرئاسة عكس نزاهة وشرف المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع منافسوه في الانتخابات الرئاسية 2024، حازم عمر، وفريد زهران وعبد السند يمامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعبر عن نزاهة وشرف المنافسة التي شهدتها العملية الانتخابية، كما تعكس الواقع السياسي المتطور الذي تعيشه مصر.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللقاء تضمن التأكيد على مجموعة من الأمور الهامة التي تؤكد على دخولنا في مرحلة سياسية جديدة، مثل تشديد الرئيس على استمرار الحوار الوطني، الفاعل بين مختلف القوى السياسية، مشددًا على أنها سمة الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى إصلاح سياسي حقيقي وفتح للمجال العام، كما أكد الرئيس السيسي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الانتخابات الرئاسية، وما تمخض عنها من نتائج، يمكن وصفها بانها فوق المبهرة، وكانت مصر هي الرابح الأول منها، معربًا عن تطلعها من انتهاز تلك الحالة السياسية الفريدة في تطور الواقع السياسي والحزبي.

ولفت رضا صقر، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال منفتحًا على الجميع، ومعبرًا بصدق عن كل المصريين، وهو ما ظهر مؤخرًا من خلال لقاءه الذي جمعه مع مرشحي الرئاسة 2024.