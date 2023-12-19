شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب، مضيفا أننا أمام 96 صحفيا استشهدوا خلال الحرب على غزة وأنه تم استهداف أسرهم وأبنائهم، بما يفوق أكبر عدد مسجل لاستهداف الصحفيين خلال أي حرب سبقت سواء الحرب العالمية الثانية أو الحرب الفيتنامية.
وأشار إلى أن العدو الصهيوني استحدث ديكتاتورية الخوارزمات لمنع نشر الرواية الفلسطينية إلا أن الصحفيين في فلسطين صمدوا أمام ذلك واظهروا الحقيقة للعالم كله بما لاقى أثر.
وتابع خالد البلشى :"نتحرك سويا لمحاكمة من يستهدفون الصحفيين الفلسطينيين، وقد خاطبنا المؤسسات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وتم الاستعانة بمحامين مصريين مختصين يالترافع أمام الجنائية الدولية".
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